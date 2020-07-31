ريو دي جانيرو 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الخميس إنها سجلت 57837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 1129 وفاة جراء المرض.وأفادت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 91263.// انتهى //06:26ت م0007