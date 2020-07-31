الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولشعب المملكة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وتقدم الدكتور الربيعة بخالص الشكر والتقدير للقيادة على ماتوليه من دعم كبير وجهود جبارة لمسيرة العمل الإنساني والإغاثي والوقوف مع مختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة المحتاجة في أنحاء العالم.وسأل معاليه البارئ عز وجل أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء لما يقدمه لشعب المملكة وللأمتين العربية والإسلامية من أعمال عظيمة، وأن يرفع عنا وعن سائر بلدان العالم الجائحة، و يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، و أن يتقبل من ضيوف الرحمن نسكهم وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين.// انتهى //06:31ت م0009