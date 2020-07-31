وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «الحج الاستثنائي».. نجاحات ملموسة) : أنهى حجاج بيت الله وقوفهم في عرفة، وتوجهوا صوب منى ليقضوا فيها أيام التشريق، قبل أن يغادروها بعد يومين للمتعجلين أو ثلاثة أيام للمتأخرين وسط إشادة إقليمية ودولية بقدرة المملكة على إقامة مناسك الحج وسط هذه الظروف التي يمكن تسميتها بالصعبة متمثلة في وباء كورونا الذي اجتاح العالم مخلفاً وراءه ملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات، ولا يزال يضرب بأطنابه العديد من الدول.وأضافت أن نجاح المملكة في تنظيم الحج يؤكد من جديد قدرتها على العمل تحت أي ظرف خصوصاً إذا كان هذا العمل هو لخدمة الإسلام والمسلمين.وبينت أن المملكة تلقت إشادة منظمة الصحة العالمية التي رأت أنها أقدمت على عمل جبار بقصر الحج على المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، وذلك حرصاً منها على عدم تعرض الحجاج من خارج المملكة لجائحة كورونا، وجاءت شهادة الإشادة الثانية من السفير الأميركي في المملكة جون أبي زيد بالإجراءات التي اتخذتها حكومة السعودية لتوفير أقصى درجات الحماية للمشاركين في أداء مناسك هذا العام.وأوضحت أن المملكة وقادتها عندما تسعى لخدمة الحرمين الشريفين فإنها تعد هذا العمل واجباً عليها تسعى به إلى رضا الله أولاً وأخيراً، ولم تباهِ في يوم من الأيام أو تفاخر بما تقدمه للحجاج والمعتمرين والزائرين على حد سواء، لقد أثبتت أرقام الميزانيات الهائلة التي ترصدها المملكة للصرف على عمارة الحرمين والمشاعر أن خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة واجب شرعي تفرضه مكانة المملكة بصفتها زعيمة العالمين العربي والإسلامي، وأنها تجد في ذلك مهمة تشريف عندما تقوم بتوفير كل متطلبات الراحة للحجاج.وختمت:منذ أن تأسست هذه الدولة المباركة والحج والعناية به يأتيان في مقدمة اهتمام قادة هذه البلاد، بل في مقدمة الأولويات لديهم بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراء - مروراً بعهد أبنائه من بعده - رحمهم الله جميعاً - وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله تعالى -، بل إن شعب هذه البلاد الطاهرة يعتبر أن مهمته تأتي مكملة لما يقوم به قادة هذه البلاد في خدمة الحج والحجاج من دون أن ينتظر من أحد جزاءً أو شكوراً.// يتبع //06:45ت م0015