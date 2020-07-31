الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع - حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال معاليه بهذه المناسبة: "نحمد الله العلي القدير أنْ منَّ علينا بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عزّ وجلّ أن يعيده على هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه والمقيمين فيه وهو ينعم بالأمن والأمان والنماء والرخاء تحت ظل قيادته الرشيدة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل من الجميع أعمالهم ومن الحجاج حجهم وطاعتهم، وأن يجزل للقائمين بحج هذا العام الأجر والمثوبة على ما يقومون به من تنظيم وإدارة استثنائية لموسم حج هذا العام .وأضاف "هذا العيد يأتي في وقت استثنائي يمر به العالم جرّاء تأثيرات فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد 19"،مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية استطاعت بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة التعامل مع ما فرضته الجائحة من تغيّر في شتى مجالات الحياة، وما شهده العالم في تنظيم حج هذا العام لخير دليل على ما تملكه المملكة من طاقات وإمكانات وخبرات جعلتها تتبوأ الريادة في مجال إدارة الحشود والأحداث مهما بلغ حجمها أو أحاطت بها الظروف.وسأل الدكتور الجضعي الله تعالى أنَّ يديم على المملكة فضله، وأن يحفظ لها قيادتها وشعبها، وأن يجعل أعياد الأمة الإسلامية أعياد خير وبركة وأمن وأمان .// انتهى //07:09ت م0023