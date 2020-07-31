فيينا 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين-رعاه الله- المستشفى بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.وقال سموه: "فرحة الليلة المباركة بحلول عيد الأضحى المبارك أصبحت فرحتين بخروجه - أيده الله - من المستشفى سائلا المولى عز وجل أن يسبغ عليه نعمته ويمتعه بوافر الصحة والعافية وأن يمد في عمره".واختتم سموه: "حفظ الله خادم الحرمين و ولي عهده الأمين، وأدام على وطننا العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادتهما الحكيمة وكل عام والقيادة والوطن بخير وازدهار ورخاء".// انتهى //08:09ت م0029