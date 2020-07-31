طرابلس 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس لكورونا الذي خرج عن السيطرة في العديد من المدن الليبية بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، موضحة قرار المجلس الرئاسي بفرض حظر شامل في كافة المدن لمدة 5 أيام بدء من عصر الجمعة ، محذرا من التنقل بين المدن ،و ضرورة الالتزام بالقرار وإلا سوف تفرض غرامات على المخالفين.وأشارت إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، من الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية .ونوهت الصحف إلى تجديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعوته إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والتوصل إلى اتفاق رسمي وشامل لإيقاف الأعمال العسكرية في البلاد في إطار المفاوضات التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، مناشدا الأطراف الليبية بالالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أية أعمال أو تحركات عسكرية من شأنها تصعيد الوضع.وتناولت إعلان وزارة الخارجية الروسية، عبر المتحدث الرسمي أليكسي زايتسيف أن موسكو ستستضيف اجتماعا لدبلوماسيين أتراك وروس حول ليبيا في المستقبل القريب لمناقشة انتشار القوات العسكرية المتقاتلة في وقت إعلان الهدنة .وعرجت الصحف الليبية على بيان المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وإعرابها عن أمنيتها أن يمثل عيد الأضحى مناسبة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء حالة التشرذم والاقتتال بين الليبيين ، وسيادة لغة المحبة والتسامح والوحدة فيما بينهم.// انتهى //08:11ت م0030