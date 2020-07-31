وفي الرياض أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .كما أدى الصلاة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمعاً من المواطنين.وقد أمَّ الصلاة عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي استهل خطبته بالثناء والحمد للمولى جل في علاه على ما أتم للحجيج من تسهيل ويسر في ظروف استثنائية راهنة وهم ينعمون بفضل من الله ثم بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهم وتهيئة أفضل السبل الصحية والأمنية التامة سائلا الله لهم القبول والأجر للجميع .وأشار إلى ما يعيشه العالم من جائحة فيروس كورونا ووجوب التدبر والتفكر ومراجعة النفس بالتوجه إلى التقوى واجتناب النواهي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن .ونوه بيوم النحر لله والفضل والخير العظيم الذي يجزي الله به عباده فيما يتقرّبون بتوحيد خالص وسنة نبوية .// يتبع //08:18ت م0031