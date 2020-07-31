وفي محافظة جدة أدى المصلون صلاة عيد الاضحى المبارك يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وذلك بجامع الملك فهد في حي المرجان بالمحافظة .وأم المصلين، فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الزهراني، الذي أوصى في خطبته الناس بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، داعياً الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يشكروا الله الذي بلّغهم هذا اليوم العظيم الذي أعلى الله في العالمين ذكره وسمّاه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدًا للمسلمين حجاجًا ومقيمين في بلدٍ اختصه الله بنعمتين الأمن ورغد العيش ، وولاة أمرٍ يسهرون على راحة الرعية .وحث الزهراني المصلين بالفرح في يوم العيد، وذكر الله تعالى وشكره وحسنِ عبادته ، وتزيين الأعياد بالتكبير في المساجد والأسواق والمنازل والطرقات خاضعين له تعالى فيحصل لهم تعظيم ربهم في قلوبهم ، واتباع أحكام الاضحية والدعاء : اللهم احفظ علينا ديننا ، واجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات .وسأل إمام جامع الملك فهد في نهاية خطبته الله تعالى ، أن يُلبس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ثوبَ الصحة والعافية ، وأن يشفيه شفاءً لا يغادر سقما ، وأن يطيل عمره في طاعة الله عزّ وجل ، وأن يجبر خواطر شعبه بسلامته ، وأن يؤيده بتأييده ، وأن يحفظ رجال أمننا ، وجنودنا المرابطين .// يتبع //08:23ت م0032