وفي منطقة نجران ادى المسلمون صلاة عيد الأضحى المبارك يتقدمهم صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران، وذلك بمصلى العيد بمدينة نجران.وأم المصلين المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري الذي حمد الله وأثنى عليه على ما انعم به الله سبحانه وتعالى من نعم كثيرة لاتعد ولا تحصى ومنها نعمة الأمن والرخاء الذي تنعم به المملكة العربية السعودية .وحث الشيخ الأسمري على فعل الطاعات والامتثال لأوامر الله في السر والعلن واجتناب ما نهى عنه وزجر لنيل الاجر والمثوبة من الخالق عز وجل .كما دعا الى اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة في امور الدين والدنيا والمداومة على الاعمال الصالحة والمحافظة على الصلوات وبر الوالدين وصلة الارحام ونبذ الضغائن والاحقاد والبعد عن الربا وعقوق الوالدين مشيراً إلى فضل الأضحية وما فيها من الخير والأجر الجزيل من الله عز وجل .وتحدث الشيخ الأسمري عن اهتمام القيادة الرشيدة بصحة المواطن والمقيم والتي تجلت في مواجهة فيروس كورونا وما اتخذته من إجراءات واحترازات وقائية وتوعوية وتسهيلات في حج هذا العام جعلت المملكة في مقدمة دول العالم اهتماما بصحة الإنسان ،سائلا الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وأن يعيد هذا العيد السعيد على القيادة الرشيدة وشعب المملكة والمسلمين اجمع بالخير والمسرات انه سميع مجيب .كما أديت صلاة العيد في جميع محافظات ومراكز منطقة نجران.// يتبع //08:36ت م0034