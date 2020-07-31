القاهرة في 10 ذو الحجة 1441ه الموافق 31 يوليو 2020م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات وتوجههم إلى مزدلفة وسط إجراءات احترازية واستعدادات صحية وأمنية مكثفة هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين .وركزت على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده تسعى لجعل مدينة العلمين مقصدًا للسياحة المحلية والعالمية وأن تكون من أبرز الوجهات الشاطئية على ساحل البحر المتوسط .وأشارت صحف الجمعة إلى تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، مرجحًا أن التفشي المقلق لفيروس كورونا سيؤثر على دقة النتائج .وتناقلت تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، وجود ثلاثة آلاف عسكري تركي في بلاده، مشيرًا إلى أن الجنود الأتراك يشرفون على ما وصفه بالغزو التركي لبلاده ويقودون ميليشيات طرابلس والمرتزقة الأجانب خلال الهجمات التي تستهدف المدن الليبية.وعرجت على تأكيد القيادة الفلسطينية أنه لا حل للأزمة الراهنة التي يتعرض لها السلام إلا بإلغاء الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لخطط "الضم" لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.ورصدت الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي بمحافظة ديالي شرقي العاصمة بغداد.// انتهى //08:54ت م0035