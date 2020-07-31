وفي منطقة القصيم أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، مع تطبيق كامل الاحترازات الصحية وذلك بمصلى العيد بحي الصفراء بمدينة بريدة.وقد أم المصلين الشيخ سليمان الربعي، الذي أثنى في بداية خطبته على الله سبحانه وتعالى وشكره على القيام بشعائر الإسلام وعيد الأضحى رغم ماحل في العالم قاطبة من جراء جائحة كورونا ، وأشار إلى أن هذا اليوم هو يوم عظيم ومبارك لما يجتمع فيه عدد من الأعمال الصالحة ومنها الذبح لله وإراقة الدم تقرباً إليه وفيه صلة الأرحام وعيد وتواصل وفرح ، حيث يوافق عيدين وهما عيد الأضحى المبارك ويوم الجمعة الذي هو عيد المسلمين ، متحدثاً عن عظم أجر الأضحية ومنزلتها عند الله، منوهاً بالجهود العظيمة التي قامت بها قيادتنا الرشيدة - أعانها الله - في مواجهة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي له ، مشيداً في خدمة الحجاج رغم هذه الظروف التي تحل بالعالم أجمع وتوفير سبل الراحة لهم ليقوموا في تأدية مناسكهم في كل يسر وسهولة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير والسداد.وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي ، ومدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن السويلم ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين في المنطقة.كما أديت صلاة عيد الأضحى المبارك في مصليات العيد ومساجد مدينة بريدة وفي جميع محافظات ومراكز منطقة القصيم.// يتبع //09:00ت م0036