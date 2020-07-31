وفي المنطقة الشرقية أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، الجمعة صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بالدمام.وأم المصلين فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش، الذي ذكر المصلين باغتنام أيام التشريق في التقرب إلى الله تعالى، مشيراً لأداء الحجاج بكل يسر وسهولة لركن الحج الأعظم بالوقوف في مشعر عرفات بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" وسمو ولي العهد "يحفظه الله" من تسهيلات في هذا الحج الاستثنائي .حضر الصلاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وفضيلة رئيس المحكمة التجارية الشيخ فهد الحمام ، وفضيلة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، و مساعد قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن حامد الغامدي، و مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة الشرقية .// يتبع //09:04ت م0037