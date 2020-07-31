وفي محافظ الأحساء أدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، صباح اليوم الجمعة صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف .وأمّ المصلين فضيلة الشيخ لؤي بن يوسف الراشد الذي تطرق في خطبته إلى كون الإسلام دين السعة والرحمة والسماحة، وأن العيد جزء من ديننا وشعيرة من شعائره، كما أكد أن المؤمن يجد في إيمانه سعة من الضيق وأمناً حال الخوف، كما حث المصلين على جعل عيدهم عيد محبة ووئام وصلة للأرحام وبعداً عن الآثام، كما ذكر بأن اليوم هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر وأفضل أيام السنة ، وأوصى المصلين بجمع الكلمةوتوحيدها والحذر من الفرقة والاختلاف، كما أدى الصلاة مع سموه عدد من مديري الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين.// يتبع //09:23ت م0041