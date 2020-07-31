وفي منطقة الباحة أدى جموع المصلين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الملك فهد بمدينة الباحة يتقدمهم وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري .وأمّ المصلين القاضي بمحكمة بلجرشي فضيلة الشيخ هشام بن محمد الهدية الذي حمد الله على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في يسر وسهوله وطمأنينة مبينا عظمة الحج وفضله ومنافعه على المسلمين.ونوّه فضيلته بالجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – لخدمة ضيوف الرحمن ليقضوا فريضتهم بيسر وسهولة وطمأنينة، داعياً فضيلته المصلين إلى تقوى الله - عز وجل - وطاعته في السر والعلن واخلاص النية في القول والعمل وصلة الأرحام والعطف على الفقراء والمساكين وإصلاح ذات البيان ونبذ الفرقة والعداوة والبغضاء والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي السمحة والتمسك بسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم-.وبيّن الشيخ الهدية فضل الأضحية وأنواعها وأحكامها وشروطها ووقتها وكيفية الإفادة منها ومالها من أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى.وحذّر فضيلته المسلمين من مضلات الفتن وأراجيف الحاقدين على بلاد الحرمين الشريفين الجاحدين لجهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج بيت الله الحرام من خلال ما يروجونه ويلفقونه من أكاذيب مغرضة وأحقاد دفينة، منوهاً بجهود رجال الأمن في خدمة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام والزوار والمعتمرين، داعياً الله للرجال القوات المسلحة البواسل في الحد الجنوبي المرابطين على الثغور بالتوفيق والنصر، وأن يسدد رميهم ويثبت أقدامهم لحماية حدود المملكة ونصرة المظلومين، وأن يتقبل شهدائهم ويشفي جرحاهم، وأن يعيد هذا المناسبة العظيمة على المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ للمملكة ولاة أمرها وأن يديم عليها ما ترفل به من نعمة الأمن والاستقرار.كما أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد والجوامع في مختلف المحافظات والمراكز بمنطقة الباحة.// يتبع //09:26ت م0042