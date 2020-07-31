وفي منطقة الجوف أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك .وأم المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا الشيخ سعد بن مديسيس العنزي ، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله - عز وجل - والعمل على طاعته والبعد عن نواهيه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وشكره في السراء والضراء.وذكر الشيخ العنزي في خطبته بأن عيد الأضحى المبارك هو يوم فرح وأسبابه المتمثلة باكتمال معظم مناسك الحج فهو موسم الأجور والنحر، وعلينا استشعار عظمة الله في كل الأحوال ركوعا وسجودا وحال الذبح والنسك والسلام والتهنئة، مما يعزز فرحة العيد، والواجب علينا إظهار الابتسامة والتسامح والتنازل والصلة وحسن الخلق بدلا عنها، كما حث الناس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة حفاظا على سلامة أرواح الجميع وعدم التهاون في ذلك .كما تحدث إمام جامع خادم الحرمين الشريفين عن فضل أيام التشريق وأحكامها، واحياء سنة التكبير المقيد ، فقد شرع الله الأضحية لحكم وفوائد كثيرة ، وعلى المضحين ذكر الله تعالى على أضحياتهم عند ذبحها منذ خروجهم من مصلياتهم بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق ، فكلو من لحوم أضحياتكم وتصدقوا منها للمحتاجين.ودعا في ختام الخطبة أن يتقبل من الحجاج حجهم وان يعيدهم إلى أهلهم سالمين مقبولين مأجورين ، وأن يحفظ الله على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادة هذه البلاد الطاهرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.هذا وقد أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز منطقة الجوف.// يتبع //09:29ت م0043