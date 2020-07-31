عرعر 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، القيادات الأمنية والعسكرية بمختلف القطاعات الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.وبادل أمير منطقة الحدود الشمالية الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة, في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع .ونقل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويعين وينصر دروع هذا الوطن وأبنائه في كل مكان, وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.// انتهى //10:35ت م0056