الدمام 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية، بمناسبة سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ومغادرته للمستشفى.وقال سموه " عمت الفرحة أرجاء المملكة منذ أن شاهدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - يغادر المستشفى في مشهدٍ ملأ القلوب سرورا وفرحا برؤيته - أيده الله -، وقد من الله عليه بالصحة والعافية بعد العارض الذي ألم به، وإننا منذ لحظة دخوله نبتهل للمولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، ويسبغ عليه من نعمه وفضله، وقد استجاب المولى عز وجل لهذه الدعوات، فنحمده على كرمه وجوده، ونسأله أن يحفظ لنا سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويمد في عمره، ويديم عليه وعلى بلانا ما وهبها من النعم، وأن يحفظكم عوناً وسنداً لمقامه الكريم، ويوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد".وجدد سموه الدعوة بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يوفقهما للقيام بشؤون المملكة، وأن يكلل جهودهما الحثيثة ومساعيهما الصادقة بالنجاح والتأييد.// انتهى //10:37ت م0057