الدمام 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمستشفى.وقال سموه "نرفع أكفنا للمولى عز وجل شكرا وامتنانا بسلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، وأن من الله عليه بالصحة والعافية، فالفرحة تعم أرجاء المملكة بهذا الخبر السعيد، والدعوات تتواصل لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولكم سيدي بأن يمدكم المولى عز وجل بالنصر والتأييد، وأن يوفقكم لما فيه خير بلادنا والأمتين العربية والإسلامية، وإنا نبتهل للمولى عز وجل أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يوفقكم لمواصلة مسيرة النهضة والنماء التي تشهدها بلادنا".واختتم سموه بصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدوام الصحة والعافية، والتأييد والتوفيق.// انتهى //10:46ت م0060