الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، باسمه ونيابة عن قضاة ومنسوبي ديوان المظالم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي وللأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأشاد معاليه بما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود مباركة غير مستغربة لخدمة ضيوف الرحمن، فهذا هو دأب القيادة الرشيدة في كل عام، من حيث الاستعدادات المبكرة، وإعداد الخطط الاستراتيجية المناسبة التي تتلائم مع الظروف الراهنة، إذ أن أداء هذه الشعيرة العظيمة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم بأكمله، قابلها جهود جبارة ساهمت في الحفاظ على هذا الركن العظيم من التعطيل، ببذل أقصى الطاقات والإمكانيات للمحافظة على أرواح وفود الرحمن وحياتهم وصحتهم.وأشار الدكتور اليوسف، للجهود الصحية التي تم تنفيذها على أرض الواقع للتحقق من سلامة وصحة جموع الحجيج، وفق ضوابط صحية عالية، وإجراءات وقائية متميزة للتأكد من خلو الجميع من أي مؤشرات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد -19، فقد ساهمت -بحمد الله وفضله- في تعزيز عوامل النجاح لهذا الموسم الاستثنائي من الحج، بالإضافة إلى العمل المنظم في التقيد بتطبيق الأساليب الاحترازية على جميع الحجاج، وذلك بمتابعة الجهات المعنية بانتقالاتهم أثناء أداء النسك، إلى جانب الجاهزية العالية للمنشآت الصحية، واعتماد بروتوكولات طبية متقنة وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الخصوص، بما يضمن سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم من الطاقم الطبي والخدمي.وقال رئيس ديوان المظالم: إن ما قررته المملكة العربية السعودية باقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين من الداخل وبأعدادٍ محدودة؛ فيه تحقيق لمقاصد الشرعية الإسلامية السمحة، وهو ما يشير إلى حكمة قيادة هذا البلد المبارك- أيدهم الله- في حفظ أرواح المسلمين، والحد من تفشي الأوبئة و الأمراض؛ مما كان لهذا للقرار توافقًا وانسجامًا مع مفهوم الأمن الصحي الذي تسعى إليه المملكة، وكافة الدول والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.وفي ختام حديثه، دعا معالي رئيس ديوان المظالم، المولى القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا وذنبهم مغفورًا، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير وصلاح هذه البلاد المباركة؛ والأمتين الإسلامية والعربية، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ورخائها.// انتهى //10:48ت م0061