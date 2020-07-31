إسلام آباد 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، ما ورد في خطبة يوم عرفة، وأشادتها بالقرار الحكيم الذي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة حج هذا العام بأعداد محدودة، لضمان سلامة الإنسان وحمايته من أسباب جائحة كورونا تحقيقاً لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد عزمه سن تشريعات جديدة للحد من الفساد المالي والإداري، والوفاء بشروط مجموعة العمل المالي الدولية ـ فاتف ـ لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.وأشارت إلى ترحيب باكستان بوقف إطلاق النار المعلن في أفغانستان لمدة ثلاثة أيام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بمناسبة عيد الأضحى.وتناقلت أنباء مقتل عشرة أشخاص بحادث إطلاق نار وقع في منطقة دير السفلى بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.وعرجت على استعانة الحكومة بقوات الجيش للتعامل مع الفيضانات التي اجتاحت مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأخبرت عن استئناف شركة الخطوط الجوية الباكستانية رحلاتها الجوية المباشرة إلى المملكة المتحدة بعد رفع هيئة الطيران المدني البريطانية الحظر عن الرحلات الباكستانية.// انتهى //10:51ت م0062