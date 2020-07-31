منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن عداس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة خروجه – أيده الله – بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.كما رفع خالص التهنئة وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ قائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء الاستقرار.// انتهى //10:57ت م0065