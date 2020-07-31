الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.ونوه بما قدمته القيادة الرشيدة من دعم وتوجيه حكيم خلال جائحة كورونا على مختلف الأصعدة، والتي بفضل الله مكّنت من إقامة شعيرة الحج هذا العام وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحيَّة، اتباعاً لما جاءت به الشريعة الغراء بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.وشدد معاليه على أن الدعم الذي وفرته القيادة الرشيدة - أيدها الله - لجميع القطاعات الحكومية والخاصة جعلها تؤدي مهامها على الوجه الأكمل تجاه المواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة، حتى أصبحت بلادنا ولله الحمد مضرب المثل في حسن إدارة هذه الأزمة .ووجه شكره لمنسوبي "سدايا" وعملهم الدؤوب منذ بداية الجائحة حتى الآن، خصوصاً جهودهم في دعم مختلف القطاعات الحكومية خلال موسم الحج، وفي هذه الظروف الاستثنائية، مما كان له بعد توفيق الله دور كبير في نجاح موسم هذا العام، ليكون نجاحاً آخر يضاف لما قدموه من جهود دعمت استدامة أعمال جميع قطاعات الدولة، من خلال عدة مسارات منها: إنشاء مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، ومنظومة توكلنا التي تزخر اليوم بالعديد من الخدمات المتنوعة التي تسهم في العودة الحذرة والتدريجية للحياة الطبيعية، وكذلك من خلال منصة بروق لاستدامة أعمال القيادة والقطاعات الحكومية.ودعا معاليه العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يعيد عليها هذا العيد المبارك وهي في تقدم وازدهار .// انتهى //11:01ت م0068