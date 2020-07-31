حائل 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد نجاح العملية الجراحية وتماثله للشفاء -ولله الحمد -.وقال سمو نائب أمير منطقة حائل: إن فرحة الجميع بسلامة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كبيرة وهم يرون صور مغادرته المستشفى بصحة وعافية في يوم مبارك فكانت فرحة أبناء الأمة الإسلامية مضاعفة بعيد الأضحى المبارك وسلامة قائد الأمة .وسأل سموه المولى القدير ، بأن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يحفظ هذه البلاد وقيادتها وشعبها .كما رفع سمو نائب أمير منطقة حائل التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مغادرة قائد هذه البلاد المباركة للمستشفى، بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية، سائلاً الله أن يحفظ سموه عضداً لخادم الحرمين الشريفين وأن يديم عليهما حفظهما الله لباس الصحة والعافية .// انتهى //11:05ت م0069