الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:30ت م0078