منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واساكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة ، ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام ، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيراً جمرة العقبة الكبرى.وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين .// انتهى //11:34ت م0079