تونس 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليه 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مواصلة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مشاوراته مع عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية في مسعى لتشكيل حكومة تحضي بدعم واسع.وتطرقت في الشأن الليبي إلى تصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري التي كشف فيها عن وجود نحو ثلاثة آلاف عسكري تركي في ليبيا يشرفون على ما وصفه بالغزو التركي لبلاده ويقودون ميليشيات طرابلس والمرتزقة الأجانب، خلال الهجمات التي تستهدف المدن الليبية.وكتبت عن وقوف حجاج بيت الله الحرام أمس على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم و قضاء الحجاج ليلتهم في مشعر منى بعد قضائهم يوم التروية وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.وأشارت في السياق إلى إعلان وزارة الصحة السعودية إكمالها استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات .ولفتت صحف تونس في الشأن الدولي إلى تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يتمكن المواطنون من التصويت بشكل مناسب وآمن ولضمان سلامة التصويت المزمع عبر البريد بسبب فيروس كورونا، وارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في البلاد إلى أكثر من أربعة ملايين ونصف.// انتهى//11:41ت م0081