عام / رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي يرفع التهنئة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
بروكسل 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
رفع رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، باسمه ونيابة عن منسوبي بعثة المملكة تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.
ودعا السفير العريفي المولى - عز وجل -، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ، وأن يمد في عمره، وأن يلبسه الصحة والعافية.
// انتهى //
12:13ت م
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