بروكسل 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، باسمه ونيابة عن منسوبي بعثة المملكة تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.ودعا السفير العريفي المولى - عز وجل -، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ، وأن يمد في عمره، وأن يلبسه الصحة والعافية.// انتهى //12:13ت م0087