منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليه 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.// انتهى //12:28ت م0089