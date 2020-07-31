حج / الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدماً بسحب رعدية ممطرة على المشاعر المقدسة
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليه 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.
// انتهى //
12:28ت م
0089