تبوك 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم، رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وعدد من الأهالي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.وبادل سمو أمير منطقة تبوك الجميع التهنئة بهذه المناسبة، ناقلاً للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، مؤكداً أن المواطنين أجمعين قد استبشروا برؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مغادراً مستشفى الملك فيصل التخصصي مساء أمس، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية سالماً معافى، مبتهلين للمولى القدير في هذه الأيام المباركة أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.وقال سموه: سعادتنا في هذا العيد زادت برؤيته - حفظه الله - قد غادر المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، منوها بحرص خادم الحرمين الشريفين بترأسه اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً من مقر إقامته في المستشفى، واصراره – أيده الله - بأن لا يتغير موعد جلسة مجلس الوزراء وأن ينعقد في موعده حتى لو كان بالمستشفى وكانت هذه رساله لكل محب ولكل مواطن والذين ابدو مشاعرهم الصادقة تجاهه -رعاه الله-.كما ثمن سموه الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – في التخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم, مؤكداً أن نسب التعافي - والله الحمد - مطمئنة خاصة في منطقة تبوك التي وصلت نسب التعافي فيها الـ 90%, داعياً الجميع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من مواجهة وانتشار فيروس كورونا، وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن, مشيداً بجهود العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالمنطقة بالتعامل مع هذه الجائحة, سائلاً سموه المولى - عز وجل - أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين.بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.// انتهى //12:35ت م0090