الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية، التي تكللت بحمد الله بالنجاح.وسأل معاليه المولى - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //13:16ت م0111