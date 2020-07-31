الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي "موانئ" إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات وبمزيد من التقدم والازدهار.وعبر الخلب، عن أصدق التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمناسبة خروجه من المستشفى سالمًا معافى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.وسأل رئيس الهيئة العامة للموانئ الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بتمام الصحة ودوام العافية، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والاستقرار الدائم.// انتهى //13:28ت م0113