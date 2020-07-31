عام / سمو الأمير سلطان بن سلمان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء التهنئة لخادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باسمه وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها بمناسبة حلول عيد الأضحى ‏المبارك.
وقال سمو الأمير سلطان بن سلمان :" يشرفني أن أرفع للمقام الكريم يحفظكم الله أخلص التهاني بمناسبة حلول عيد ‏الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يديم على مقام سيدي الكريم موفور الصحة والعافية، كما أرفع للمقام الكريم - أيدكم الله - ‏تهنئة أعضاء مجلس إدارة
الهيئة وكافة منسوبيها بهذه المناسبة، ودعواتهم المخلصة أن يحفظكم الله لهذا الوطن ‏العزيز ، وأن يعيد هذه المناسبة علينا ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة وفقكم الله، وأدام عزكم وجعلكم ‏ذخرا للوطن والمواطن.
// انتهى //
14:11ت م
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