الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.// انتهى //15:14ت م0143