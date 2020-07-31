سياسي / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي
، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.
// انتهى //
15:14ت م
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