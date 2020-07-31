أبوظبي في 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراءها 54 ألفا و727 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مشيرة إلى تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 60,506 حالات، ووفاة مصابين اثنين ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 351 حالة.وأوضحت أن 283 حالة تعافت من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 53,909 حالات.// انتهى //15:19ت م0145