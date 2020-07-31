الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - سمو ولي عهد أبو ظبي التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لسموه على ما أبداه من مشاعر أخوية.// انتهى //15:23ت م0147