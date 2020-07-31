المدينة المنورة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا متوسطة إلى غزيرة وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء .//انتهى//15:27ت م0148