سياسي / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وقد هنأه ملك البحرين خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.
// انتهى //
15:28ت م
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