الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - جلالة سلطان عمان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لجلالته على ما أبداه من مشاعر أخوية.// انتهى //15:32ت م0150