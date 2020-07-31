بانجول 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأعلنت الرئاسة الغامبية دخول الرئيس آدما بارو الحجر الصحي بعد تأكد إصابة نائبته إيساتو توري بفيروس كورونا المستجد.ومن المنتظر أن يخضع الرئيس ونائبته للحجر لمدة أسبوعين.وتشير إحصائية رسمية إلى تسجيل غامبيا 326 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 8 وفيات، وهي تعد من بين أقل بلدان غرب القارة الأفريقية تأثرا بهذه الجائحة.وتشهد غامبيا تسارعا في وتيرة الإصابات خلال الآونة الأخيرة.// انتهى //16:04ت م0158