أكرا 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا، مشعل بن حمدان الروقي اليوم، في أداء صلاة عيد الاضحى المبارك في مسجد المفتي بالعاصمة الغانية أكرا، التي حضرها معالي نائب رئيس جمهورية غانا محمود باووميا، ومفتي الجمهورية، عثمان شاربوتو.كما شارك في أداء الصلاة عدد من الوزراء والمسؤولين وجمع من المصلين.// انتهى //16:25ت م0163