الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى، داعياً الله - عز وجل - أن يعيد العيد عليهما أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالسلامة والعز والتمكين.وقال النحاس: نحمد الله -عز وجل- على كريم منّه وفضله بتماثل خادم الحرمين الشريفين للشفاء وخروجه من المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية وتكللها ولله الحمد بالنجاح، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين ،وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة.//انتهى //16:33ت م0164