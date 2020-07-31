جنين 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قرية زبوبا غرب جنين، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية قرية زبوبا، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.// انتهى //18:09ت م0170