منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسبعبارات الفرح ، وشعور الأمان ، وطمأنينة المكان ، واصل ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة ، وسط إجراءات صحية ووقائية عالية الدقة لضمان سلامتهم ومواصلة رحلتهم الإيمانية على أكمل وجه .بكلمات الثناء والفرح أبدى سامي بن سالم من جمهورية تونس إعجابه حينما التقته عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس" بأن أتم الله عليه مواصلة تأدية مناسك الحج بكل يسر ، مؤكداً أنه شعور يصعب وصفه وصورة تغني عن كل تعليق، تلك الانسيابية المُتبعة ، والتنظيم المُحكم ، والرعاية الصحية المتواصلة التي لم تغفل عن الحجاج ولو للحظة بسيطة.وأضاف بن سالم أنه منذ أن تلقى الرسالة الإلكترونية من وزارة الحج بدأت إجراءات وزارة الصحة بالفحص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ، وتطبيق العزل مع توفير السكن والوجبات الغذائية الصحية ، بمتابعة من الطواقم الطبية التي تقوم بإجراء الفحوصات من حين للأخر ، مشيداً بما لمسه من رعاية واهتمام وجودة في الأداء تعجز عنه كبريات الدول.بدوره يواصل بشير الله منتج الدين من جمهورية بنجلاديش سرد المشهد العظيم الذي رآه والتنسيق العالي لجميع الجهات أثناء تنقلهم لأداء مناسك الحج ، مشيراً إلى أنها نعمة من نعم الله أن يحظى حجاج بيت الله الحرام بكل هذه الرعاية والاهتمام رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد .من جهته عبر علي إبراهيم العجب من جمهورية مصر عن فرحه الذي لا يوصف منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها رسالة الموافقة على أداء الحج واختياره ضمن قائمة حج 1441هـ ، مؤكداً أنه إحساس لا يوصف وأمنية تحققت بعد طول انتظار لأداء الركن الخامس من الإسلام ، واصفاً الرعاية الطبية المتواصلة والتنظيم المُحكم في هذا الظرف الاستثنائي لم يكن ليتحقق لولا الخبرة الواسعة للمملكة في التعاطي مع الأزمات .من جانبها قالت سميه العرباوي من جمهورية تونس: إن الكلمات لا يمكن أن تعبر عن حجم السعادة التي تغمرها وهي تؤدي الركن الخامس للحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات ، مشيرة إلى أن هذا التنظيم المتناغم انعكس على راحة حجاج بيت الله الحرام ، سائلة الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ خير الجزاء على ما يوليانه من دعم متواصل لضيوف الرحمن والأمة الإسلامية.// انتهى //18:23ت م0176