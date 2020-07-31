مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة- (3) مسالخ عشوائية دون تصاريح نظامية، ومطبخاً مخالفاً للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المسالخ والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.وضبطت الفرق الرقابية المسالخ العشوائية والمطبخ المخالف للاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 43 رأساً من الأغنام مذبوحة، و11 عاملا يعملون دون شهادات صحية، مشيراً إلى إغلاق المسالخ التي تمارس نشاط الذبح دون تصريح نظامي، لافتاً النظر إلى مصادرة 70 رأساً من الغنم غير المذبوح وتسليمها إلى إدارة وحدة الذبح.وتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل أمانة العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام وفي جميع المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، لتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المُمارسات ذات الأثر البيئي السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.// انتهى //18:27ت م0177