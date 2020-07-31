مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قادة هذه البلاد وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالصحة والعافية ،وتَنعم البلاد بالعزة والتمكين والتطور والأزدهار.وقال معاليه: "إن ما يتحقق في موسم حج هذا العام 1441هـ من تنظيم ورعاية لحجاج بيت الله الحرام يدعو إلى الفخر والاعتزاز، رغم ما يعتري العالم من جائحة في هذه الأيام، سائلا الله تعالى أن يصرف هذا الوباء عن البلاد خاصة وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمع.كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بهذه المناسبة الغالية، مقدماً الشكر والتقدير والإمتنان لجميع العاملين بمختلف قطاعات الدولة على جهودهم وأدائهم المتميز في مواجهة خطر فيروس كورونا، فيما قدم الشكر والتقدير لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء لتعاونهم والتزامهم بالتعليمات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة لمكافحة هذا الوباء؛ والتي ستعود على الجميع بالخير والنفع بمشيئة الله.// انتهى //18:37ت م0181