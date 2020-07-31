الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الهيئة،أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن ننعم بوافر الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة".وقال معاليه: "إن مشاعر الفرح والسرور تملأ قلوب المواطنين والمقيمين بسلامة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بمغادرته من المستشفى، داعين المولى عز وجل أن يديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".وأضاف قائلا: "يأتي علينا عيد الأضحى هذا العام والعالم يمر بجائحة فرضت قيوداً وأوضاعاً خاصة، إلا أن حكمة قيادتنا الرشيدة تمثلت في الحرص على إقامة فريضة الحج بأعداد محدودة واشتراطات صحية تضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء حجهم بيسر وسهولة".وأشار معاليه إلى أن عناية القيادة الرشيدة وحكمتها في مواجهة هذه الجائحة بقدرةٍ نالت ثناءً دولياً، حيث جعلت على رأس أولوياتها صحة المواطن والمقيم وسلامتهما وتأمين احتياجاتهما الأساسية كافة، وتوفير الموارد الصحية اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية.ومن ناحية أخرى، قدمت القيادة دعماً سخياً للفئات الأكثر تضرراً في مواجهة الجائحة، إضافة إلى المبادرات الأخرى التي أطلقتها لحماية اقتصاد المملكة ودعم منشآت القطاع الخاص".وأشاد معاليه، في هذه المناسبة، بالرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين"، داعياً الله سبحانه وتعالى أن "يتقبّل منهما -حفظهما الله- ما يقدّمانه من أعمالٍ كبرى في خدمة الحجاج والمعتمرين وتيسير سُبل الحج، وأن يعينهما على ذلك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما، وأن يوفّقهما لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من كلّ أنحاء العالم، وأن يمدّهما بالتوفيق والعون والسداد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار".// انتهى //19:35ت م0189