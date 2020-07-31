الدمام 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليه 2020 م واسأقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية اليوم بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عددا من نقاط الفرز والفحص الأولي في (٢٦) جامعا من جوامع المنطقة الشرقية، بمشاركة (١٣٠) متطوعاً من متطوعي وموظفي إدارة التطوع بفرع الهيئة.وفُرِز خلال هذه النقاط المصلين قبل دخولهم لتأدية صلاتي العيد والجمعة بعدد من الجوامع في الدمام والخبر والظهران وأم الساهك والأحساء وحفر الباطن، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحمايتهم والحد من انتشار العدوى، والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي بالجوامع الأكبر التي تستوعب أعدادا كثيرة من المصلين.وتأتي هذه المبادرة في إطار دور هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقديم الخدمات المجتمعية التطوعية من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها وإسهاماتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة في دعم مختلف النشاطات بالنقاط الإسعافية التطوعية ونقاط الفرز والفحص الأولي لمواجهة الفيروس والحد من انتشار العدوى .// انتهى//19:37ت م0190