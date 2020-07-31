بريدة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأنهت أمانة منطقة القصيم وقبل غروب شمس يوم عيد الأضحى المبارك ، أعمال رفع جميع مخلفات الأضاحي بكافة أحياء مدينة بريدة.وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم ، أن الأمانة نفذت برنامج عمل مكثف لأعمال رفع مخلفات الأضاحي انطلق من بعد صلاة العيد ، وتم الانتهاء من رفع كافة مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس يوم العيد الأول بكافة أحياء مدينة بريدة.هذا وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال النظافة المكثفة خلال بقية أيام عيد الأضحى المبارك ، ودعت الجميع للاستمرار في التعاون عبر وضع مخلفات الأضاحي في الحاويات المخصصة لذلك.// انتهى //19:42ت م0192