عام / أمانة القصيم تنجز أعمال رفع مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس يوم العيد
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
بريدة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
أنهت أمانة منطقة القصيم وقبل غروب شمس يوم عيد الأضحى المبارك ، أعمال رفع جميع مخلفات الأضاحي بكافة أحياء مدينة بريدة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم ، أن الأمانة نفذت برنامج عمل مكثف لأعمال رفع مخلفات الأضاحي انطلق من بعد صلاة العيد ، وتم الانتهاء من رفع كافة مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس يوم العيد الأول بكافة أحياء مدينة بريدة.
هذا وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال النظافة المكثفة خلال بقية أيام عيد الأضحى المبارك ، ودعت الجميع للاستمرار في التعاون عبر وضع مخلفات الأضاحي في الحاويات المخصصة لذلك.
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19:42ت م
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