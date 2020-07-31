عام / تسجيل 563 إصابة و10 وفيات جديدة في الجزائر في يوم واحد
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
الجزائر 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعا في عدد الأصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة اصابة جديدة و10 حالات وفاة اضافية.
وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩ ، بلغت الحصيلة الاجمالية 30394 إصابة و 1210 حالات وفاة، بالمقابل تم تسجيل 455 حالة شفاء خلال 24 ساعة، ليرتفع اجمالي حالات التعافي الى 20537 حالة، كما يتواجد 65 مصابا في العناية المركزة.
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