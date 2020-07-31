الجزائر 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعا في عدد الأصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة اصابة جديدة و10 حالات وفاة اضافية.وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩ ، بلغت الحصيلة الاجمالية 30394 إصابة و 1210 حالات وفاة، بالمقابل تم تسجيل 455 حالة شفاء خلال 24 ساعة، ليرتفع اجمالي حالات التعافي الى 20537 حالة، كما يتواجد 65 مصابا في العناية المركزة.// انتهى //19:53ت م0196