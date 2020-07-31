بغداد 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الوباء في البلاد, مما رفع اجمالي عدد الإصابات إلى 24609 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4741, فيما سُجلت 1888 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 87434 حالة, مشيرة إلى ان عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 32434 , منهم 454 في العناية المركزة.// انتهى //19:58ت م0197